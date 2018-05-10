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Свой завод – свои лекарства
По инф. Телеинформа   
10 Мая 2018 г.
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В Усолье-Сибирском начинается строительство завода.

К строительству объектов инфраструктуры для завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в Усолье-Сибирском планируют приступить в 2018 году.

Завод, напомним, будет возводить АО «Фармасинтез». Сейчас компания разрабатывает проектную документацию как на строительство объектов инфраструктуры, так и самого предприятия.

– Общий объём инвестиций составит 10 млрд рублей, будет создано две тысячи новых рабочих мест, – напомнил Евгений Орачевский. – Для реализации проекта в июле 2017 года АО «Фармасинтез» заключён договор аренды на земельный участок площадью 130 га. В сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском зарегистрировано предприятие ООО «Фармасинтез-Хеми».

О планах по строительству на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» одного из крупнейших фармацевтических заводов в России «Фармасинтез» заявил ещё летом 2016 года. В марте 2018 года стало известно, что для проекта уже сформировали план мероприятий.

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