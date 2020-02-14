Своих в обиду не даём! Спортивная общественность против увольнения Анатолия Кусова

Спортивная общественность Иркутской области обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора Игорю Кобзеву, председателю регионального Законодательного собрания Сергею Соколу, и.о. министра спорта Приангарья Илье Резнику с просьбой защитить от увольнения одного из лучших тренеров Иркутской области, организатора спортивных мероприятий Анатолия Кусова.

До недавних пор он занимал должность заместителя директора МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» Усть-Кутского муниципального образования, где отвечал за организацию спортивно-массовых мероприятий. Однако 10 января 2020 года районная администрация издала распоряжение о проведении оптимизационных мероприятий в учреждении, а уже 13 января – о сокращении должности, занимаемой Анатолием Кусовым.

Обращение в поддержку тренера подписали президент Федерации футбола Иркутской области (ФФИО) Юрий Лапин, генеральный директор ФФИО Вадим Вдовиченко, исполнительный директор ФФИО Лидия Котышева, члены исполкома спортивной общественной организации, знаменитые иркутские футболисты Олег Лидрик, Владимир Ноздрин, Юрий Самусик.

Представители спортивной общественности считают действия районной администрации деструктивными, поскольку удар наносится по массовому спорту.

«Бюджет Усть-Кутского МО на 2020 год сформирован, утвержден депутатами Думы района, во время его обсуждения речи не было о необходимости оптимизации в МКУ «СОЦ» Усть-Кутского МО, фонд заработной платы был сформирован и утвержден. Никаких указаний из правительства Иркутской области о сокращении финансирования, из министерств об изменениях в структуре МКУ «СОЦ» Усть-Кутского МО не поступало. Руководство учреждения также не обращалось с просьбой о сокращении. Выходит, что распоряжение первого заместителя мэра Усть-Кутского МО, уведомление о сокращении одной штатной единицы направлено персонально на увольнение Кусова Анатолия Петровича. Именно на его плечах держалась вся организация спортивно-массовых мероприятий в городе Усть-Куте и Усть-Кутском районе. Десятки соревнований и турниров проводились под его руководством, и всегда это делалось на высоком уровне! Мы опасаемся, что организация и проведение спортивных мероприятий на территории г. Усть-Кута и Усть-Кутского района окажутся под угрозой срыва», - написано в обращении.

Анатолий Кусов посвятил физической культуре и спорту почти 40 лет своей жизни. Он является легендарным тренером по футболу, организатором спортивных соревнований. Воспитал не одно поколение спортсменов, многие из которых стали победителями на региональных и межрегиональных соревнованиях. Но, как считают представители Федерации футбола Иркутской области, вопрос не только в профессиональном спорте, но и массовом: Анатолий Кусов является организатором детско-юношеских соревнований, взрослых и ветеранских.

Общественная организация «Федерация футбола города Усть-Кута» подала уведомление о проведении митинга в защиту Анатолия Кусова. Мероприятие назначено на 15 февраля с предполагаемым количеством участников до 250 человек. Организаторы акции протеста сообщают, что поддержать легендарного тренера намерены как действующие спортсмены, так и ветераны.