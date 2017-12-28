В декабре 2012 года «Ростелеком» и Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева открыли первую уличную мини-библиотеку свободного чтения. Библиотека разместилась в таксофонной будке, где любой житель может взять книгу, оставить прочитанную или обменять одну на другую, сообщает пресс-служба компании.

Для осуществления проекта «Свободная библиотека» специалисты «Ростелекома» разместили в будке деревянные многоярусные полки, обновили её внешний вид, а также установили стационарный телефон, по которому жители и гости Иркутска бесплатно звонят на городские телефонные номера.

«У нашего совместного проекта было много скептиков. Люди сомневались, что неохраняемую будку с книгами не испортят вандалы, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – За эти годы мы всего два раза заменили разбитые стёкла. Иркутяне полюбили уличную библиотеку, и она стала важной составляющей восприятия Иркутска как культурного и интеллектуального центра Восточной Сибири».

«С годами проект продолжает успешно действовать, находит живой отклик у горожан, – поделилась директор ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» Яна Гавриш. – Уличная книжно-телефонная будка на Свердлова, 23 теперь уже узнаваема, стала достопримечательностью и культурным брендом Иркутска».

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева – крупнейшая специализированная детская библиотека Иркутской области, активно продвигающая идею «Читать – это модно!». Вся деятельность библиотеки направлена на повышение престижа чтения у подрастающего поколения.

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