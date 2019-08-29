Свидание с Байкалом

Байкал всегда прекрасен. Удивительно: каждый раз мы открываем его для себя заново, поражаясь его суровой красоте. Поэтому неслучайно выезд ветеранов Ленинского окружного совета на Малое море, где расположена турбаза «Статус», стал уже доброй традицией. Всех манит сюда не только прекрасная природа, живительные воды священного озера, но и доброе, внимательное отношение персонала базы к пожилым людям, желание сделать их пребывание здесь ярким и запоминающимся. За свежую и вкусную еду, баню, организацию дискотек и показа кинофильмов хочется выразить благодарность руководителю базы Игорю Юрьевичу Токареву и его молодым помощникам.

Организовала этот выезд для ветеранов председатель Ленинского окружного Совета ветеранов Вера Николаевна Афанасьева. Эта замечательная женщина заражает всех позитивным отношением к жизни, оптимизмом, делая отдых ветеранов по-настоящему интересным и радостным. В своей работе она опирается на актив: Александра Сергеевича Колмогорцева, Нину Алексеевну Сартакову, Галину Борисовну Архипенко, Татьяну Александровну Мартынову, Александра Михайловича Мезенцева. Эти люди и многие другие помогли организовать и провести соревнования по пулевой стрельбе, шахматам, шашкам, пешие прогулки, поездку на катере с посещением сакральных мест на остров Огой, озеро Сердца. А сколько радости доставило всем купание в озере в яркие солнечные дни!

Что особенно важно – в проведении всех мероприятий активно участвовали все ветераны, скучающих не было. Поэтому каждый день отдыха был ярким и незабываемым. Дружной и веселой команде ветеранов Ленинского округа хочется пожелать доброго здоровья, новых интересных маршрутов и ярких впечатлений.

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