Свет Рождественских встреч

В преддверии Рождества, с 6 по 9 января, в Культурно-выставочном центре на Байкале в посёлке Старая Ангасолка состоялись Рождественские встречи для детей.

Участниками Рождественских встреч стали ребята из Нижнеудинской школы № 10 под руководством педагогов: Елены Викторовны Лифшиц и Ирины Витальевны Дедюхиной. Атмосфера встреч была полна волшебства: с одной стороны – прекрасный праздник Рождества, с другой – прекрасный, величественный Байкал. Всё это соединилось в один большой праздник радости и добра.

Организаторами выступили: иркутское отделение Международной лиги защиты культуры и иркутское Рериховское культурное творческое объединение.

Каждое утро у ребят начиналось с пробежки и зарядки на берегу Байкала, ребята любовались сказочной красотой замерзающего священного озера, заснеженными вершинами Хамар-Дабана. На прогулках они познакомились с памятником архитектуры – Кругобайкальской железной дорогой, историей её строительства, восхищались мастерством и мужеством строителей, оставивших нам шедевр железнодорожного зодчества.

Во время бесед ребята пытались осознать личность Христа, его огромную роль в эволюции человечества. Свет жизни этого великого учителя светит сквозь тысячелетия и освещает нам путь. Размышляя над легендами, притчами и рассказами о Христе, беседуя о красоте и культуре мысли, о том, как человек творит своё будущее, ребята погружались в светлый и таинственный праздник Рождества.

На экскурсии в Культурно-выставочном центре участникам говорили о роли культуры, искусства, красоты в жизни человека, об основополагающей роли духовных учителей в развитии всего человечества.

В рамках Рождественских встреч состоялось открытие выставки «Родной Байкал» известного иркутского художника, члена Союза художников России Сергея Жилина. На выставке представлены работы в технике масляной живописи, посвящённые природе родного края.

Елена Викторовна Лифшиц рассказала о традициях празднования Рождества в разных странах. Под руководством педагога ребята совершили увлекательное виртуальное путешествие по разным странам.

Для участников встреч были проведены мастер-классы. Вместе со старшим преподавателем Иркутского национального исследовательского технического университета Дмитрием Владимировичем Дорохиным они рисовали Рождественскую звезду, которая напоминала о добре и чуде.

Каждый участник нарисовал свою Рождественскую звезду. Рисунки получились яркие, красочные, наполненные цветом и внутренним светом детей.

Ирина Витальевна Дедюхина провела мастер-класс по изготовлению рождественских ёлочек, также был проведён мастер-класс по изготовлению рождественских ангелочков. Это были подарки детей своим близким.

Вечерами у камина участники делились своими впечатлениями, высказывали свои добрые пожелания близким и дальним, мечтая о мире без войн, о дружбе и любви между людьми. Вместе с Дмитрием Владимировичем Дорохиным они пели песни под гитару о добре и дружбе.

Все дни молодые, жизнерадостные бойцы педагогического отряда ИРНИТУ «Флибустьеры», проводили с ребятами интересные, увлекательные мероприятия, игры, прогулки, очаровывая их молодостью и задором. Это Денис Кутузов, Марина Почейкина, Полина Брызгунова, Игорь Мамушкин.

В конце встреч участниками была подготовлена интересная праздничная программа, в которой все приняли участие.

Рождественские встречи получились яркими и насыщенными, каждый ребёнок раскрылся с неожиданной стороны, блеснув новой гранью своего таланта. Встречи сдружили всех участников, согрели их своим теплом; не хотелось расставаться и уезжать из этой чудесной сказки под названием «Рождество». Но мы надеемся, что свет Рождества надолго останется в сердцах тех, кто соприкоснулся с этим великим чудом и кто хочет жить по законам красоты, добра и любви.

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