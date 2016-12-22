Суррогатная жизнь и смерть

Более 70 человек погибли на минувшей неделе в Иркутске в результате отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией – большинство погибших проживали в Ленинском округе Иркутска.

20 декабря был объявлен в Приангарье днём траура. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, уголовное дело по факту массового отравления иркутян передано в Главное следственное управление СКР для проведения наиболее полного и объективного расследования.

Первая информация об отравлении в Иркутске концентратом для принятия ванны «Боярышник» поступила в региональное управление Роспотребнадзора 18 декабря. С устным обращением тогда выступил врач иркутской городской больницы № 8. По его словам, было зафиксировано четыре случая острого отравления и – на тот момент – два летальных исхода. Сообщить причины отравления пациенты не могли, так как находились в тяжёлом состоянии.

«Случаи отравления выявлены среди людей, злоупотребляющих алкоголем. Их родственники пояснили, что они выпили жидкость, купленную в Ново-Ленино», – констатировал глава регионального Роспотребнадзора Алексей Пережогин.

Вскоре были задержаны распространители концентрата «Боярышник», вызвавшего массовое отравление. По данным медиков, в средстве вместо этилового спирта оказался метиловый.

В Иркутске прошли рейды, в ходе которых был закрыт подпольный цех по розливу палёной водки и «Боярышника». Пункт с контрафактным спиртным выявили в иркутском садоводстве имени Шестой пятилетки по улице Ключевая. На месте изъяли в том числе и водку известных брендов: «Царская охота», «Белая берёза», «Финское серебро». Оперативники обнаружили 47 пластиковых канистр ёмкостью 7,5 литров каждая, с бесцветной спиртосодержащей жидкостью. Также изъяты бутылки с уже разлитым контрафактным спиртным.

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Обращение мэра

Уважаемые иркутяне!

Наш город столкнулся с бедой – отравлением жителей алкогольными суррогатами. Погибли десятки людей, многие находятся в больнице в тяжёлом состоянии. И наша главная задача на сегодня – предупредить распространение отравы, остановить трагические события.

Сам факт произошедшего не укладывается в рамки здравого смысла. Я искренне сожалею о случившимся и глубоко убеждён: виновные должны понести строжайшее наказание, а случившееся не должно повториться. И это относится не только к изготовителям суррогатов, но и к тем, кто может от них пострадать.

С начала поступления сигнала о происшествии принимаются все необходимые меры: совместно с полицией отрабатываются звонки от жителей о продаже спиртосодержащей продукции, ведётся патрулирование торговых точек, организован поквартирный обход. Очень важно сейчас привлечь к этим процессам максимальное количество людей. К работе, помимо официальных органов, уже подключились ТОСы, опорные пункты, волонтёрские и молодёжные организации.

Уважаемые иркутяне, не оставайтесь равнодушными в этой ситуации! Каждый из нас, проявив свою гражданскую сознательность, может помочь предотвратить дальнейшие последствия. Если вы видите факты продажи, употребления подобной спиртосодержащей жидкости, немедленно сообщайте об этом в соответствующие инстанции. В мэрии круглосуточно работает горячая телефонная линия (52-00-25), отрабатывается каждый поступивший на неё звонок. В этой чрезвычайной ситуации должно быть сделано всё возможное! Уверен, что мы вместе сумеем действовать максимально эффективно и скоординированно.

Мэр города Иркутска Дмитрий БЕРДНИКОВ