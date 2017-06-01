Суд признал правоту губернатора

Иркутский областной суд вынес решение, которым отказал в удовлетворении требований Геннадия Пуляева о признании незаконным распоряжение губернатора Иркутской области от 5 мая 2017 года №61-Р «Об отрешении от должности главы Вихоревского муниципального образования» и восстановлении его в должности.

10 мая заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Чернышов ознакомил Геннадия Пуляева с распоряжением губернатора Сергея Левченко об отрешении его от должности главы Вихоревского муниципального образования.

Геннадию Пуляеву было также разъяснено о необходимости передать имеющиеся на рассмотрении документы, связанные с исполнением полномочий главы муниципалитета, а также печати, штампы и удостоверение об избрании первому заместителю главы Вихоревского муниципального образования.

С 10 мая 2017 года на основании Устава Вихоревского муниципального образования до избрания нового руководителя муниципалитета обязанности главы исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.

Право отрешения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом использовано в Иркутской области впервые.