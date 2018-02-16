Субсидия на сельские дороги

На строительство сельских дорог в Иркутской области из федерального бюджета выделено 180 млн 755 тыс. рублей.

На эти средства, с учётом софинансирования из областного и местных бюджетов по 90,2 млн рублей и 14,3 млн рублей соответственно, в 2018 году планируют построить и ввести в эксплуатацию 16 км сельских дорог. Будут построены дороги в Осинском районе: подъезд к д. Шотой протяжённостью 6,8 км и подъезд к д. Батхай протяжённостью 4,5 км; также построят 4,7 км автомобильной дороги на подъезде к крестьянскому хозяйству ИП Гончарук в Баяндаевском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгения Липатова.

Субсидия областному бюджету из федеральной казны предоставляется по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.

Субсидия предусмотрена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

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