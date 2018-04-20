Субботник в Жилкино

Субботник в посёлке Жилкино в Иркутске пройдёт 21 апреля по инициативе депутата думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светланы Кузнецовой. В нём также примут участие ученики школы № 42 и неравнодушные жители посёлка. Они приведут в порядок сквер на ул. Шахтёрской, 1.

Сквер в Жилкино был создан в рамках проекта «Народные инициативы» в 2016 году. Он стал самым популярным местом в посёлке. Здесь мы проводим все мероприятия, гуляют мамы с детьми, подростки занимаются спортом. Конечно, необходимо весной приводить его в порядок. Жители это понимают и выходят на субботник. Ведь это их пространство для жизни, и оно должно быть чистым, – говорит Светлана Кузнецова.

Горожане планируют подмести дорожки и газоны, побелить деревья, убрать мусор. 9 мая здесь состоится большой праздник-концерт в честь Дня Победы.

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