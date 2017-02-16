Студотряды в помощь

Студенческие отряды Иркутской области необходимо привлекать к строительству и реконструкции социальных объектов региона. Такое предложение губернатор Сергей Левченко озвучил во время встречи с лидерами студотрядов Приангарья.

– В этом году мы планируем построить и отремонтировать около 70 социальных объектов на территории Иркутской области. Один из масштабных проектов – строительство школы в посёлке Молодёжный. Поэтому сейчас для нас очень важна и помощь стройотрядовцев, – отметил Сергей Левченко.

Почти 900 тысяч рублей из областного бюджета было направлено в прошлом году на обучение в формате инструктивных семинаров бойцов студотрядов и оплату проезда на межрегиональные и всероссийские мероприятия.

Всего в 2016 году в разных отраслях хозяйства работали около двух тысяч бойцов студенческих отрядов Иркутской области. Они приняли участие в трёх всероссийских проектах: космодром «Восточный» Амурской области, АЭС «Мирный атом» Челябинской области, «Ялта-Интурист» Республики Крым.

Кроме того, представители нашего региона принимали участие в стройках за пределами России. Впервые был сформирован интернациональный отряд из 20 человек для отправки в Монгольскую Народную Республику. Бойцы были задействованы в капитальном ремонте пути приграничной станции Замын-Уд.

Впервые были организованы и медицинские отряды. 35 человек работали на ставках младшего медицинского персонала в факультетских клиниках ИГМУ в Иркутске. В этом году около ста человек трудоустроят в медучреждения Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского.

Тем временем, стройотрядовцы поделились своими проблемами с главой региона. Одна из них – отсутствие льготного краткосрочного обучения бойцов отрядов. Сергей Левченко пообещал, что возьмёт вопрос под контроль. Губернатор дал поручение подведомственным структурам проработать вопрос по привлечению внебюджетных источников финансирования.

Сергей Левченко поздравил собравшихся с «Днём российских студенческих отрядов», который отмечается 17 февраля. В рамках празднований стартует набор в студенческие отряды для работы в летний трудовой сезон 2017 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.