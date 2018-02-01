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Студенты – сержанты запаса
По инф. пресс-службы администрации Иркутска.   
01 Февраля 2018 г.
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irk IrNITU 

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ) открылась военная кафедра.

Участие в торжественном мероприятии, посвящённом этому событию, приняли мэр Иркутска – председатель Ассоциации выпускников ИрНИТУ Дмитрий Бердников, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, депутаты Государственной думы Сергей Тен и Михаил Щапов, представители правительства Иркутской области, главного штаба ВКС РФ, общественных организаций, ветераны и другие.

– Открытие военной кафедры – это значимое событие для технического университета и в целом для нашего города. Теперь иркутские студенты могут получить не только образование, но и военный билет. Уверен, что у ИрНИТУ есть все возможности, чтобы осуществлять подготовку на достойном уровне, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Приятно осознавать, что работа кафедры возобновилась, ведь в своё время, когда я обучался на военной кафедре, она была одной из лучших от Урала до Дальнего Востока.

Военная кафедра в ИрНИТУ начнёт свою работу с февраля текущего года, на её базе будут готовить кадры для воздушно-космических сил. По окончании выпускники военной кафедры получат воинские звания сержанта запаса. На торжественном мероприятии более 100 студентам вручили погоны курсантов военной кафедры университета.

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