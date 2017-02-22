Строим вместе

Региональное правительство и министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области уже перешли к трёхлетнему планированию строительства жилья и социальных объектов за бюджетные средства. Любая строительная организация, которая хочет в этом процессе участвовать, могла бы уже планировать свою работу на три года вперёд. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития строительной отрасли региона.

– Могла бы, но мы такого стремления пока не видим. В плане областного минстроя записаны объекты на 2018, 2019 годы. Там предусмотрено авансирование на проектирование, другие расходы. Но мы старательно не замечаем работу друг друга, – отметил Сергей Левченко, обращаясь к президенту Союза строителей Иркутской области Юрию Шкуропату.

По мнению губернатора именно по таким причинам местные предприятия строительной отрасли не готовы к крупным стройкам.

– К сожалению, мы наблюдаем, что наши строители оказываются последними в цепочке посредников, работая за хлеб и за воду на тех, кто выигрывает главные тендеры, – констатировал губернатор.

В докладе заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Ивана Хомутинникова были подведены итоги работы отрасли в 2016 году (ввод жилья в регионе составил 881,5 тыс. кв. м – 103,7% к плану), намечены рубежи 2017 года (должно быть введено в эксплуатацию 900 тыс. кв. м жилья).

Было отмечено, что в минувшем году обеспечивались финансированием работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 81 объекта социально-культурного назначения, на 56 из них обеспечен ввод в эксплуатацию и завершены работы. В 2017 году планируется обеспечить финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта 177 социально-значимых объектов.

Именно достижению, в том числе этих целей призвана способствовать межведомственная комиссия по вопросам развития строительной отрасли региона, которая образована министерством строительства, дорожного хозяйства региона во взаимодействии с Союзом строителей Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.