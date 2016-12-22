Строим дома – культуры

Строительство пяти объектов для учреждений культуры в муниципальных образованиях Иркутской области начнётся в 2017 году. Это дом культуры на 210 мест с библиотекой в п. Залари, дом культуры на 100 мест в п. Андрюшино Куйтунского района, дом культуры в п. Забитуй Аларского района, здание районного архива с. Ербогачён Катангского района, также будет проведена реконструкция детской художественной школы в Тулуне. Об этом заявила министр культуры и архивов области Ольга Стасюлевич.
– Много лет не могли начать строить учреждения культуры, хотя общая потребность в них очень велика. Многие дома культуры находятся в аварийном и ветхом состоянии, где-то их нет совсем. Проблема связана с тем, что те проекты, которые наработали наши муниципальные образования, в корне отличаются от существующих в России. При этом типовых проектов, которые подошли бы нашему региону, нет. У нас особые условия – сейсмическая зона и погодные условия. Многие из проектов, разработанных в муниципальных образованиях области, очень дорогие – стоят 80–100 млн рублей, поэтому министерство культуры страны их не поддерживает. Сегодня у нас есть два проекта, которые подходят под все параметры, включая федеральные, в 2017 году мы начнём строительство, – рассказала Ольга Стасюлевич.
Министр напомнила, что в октябре 2015 года было начато возведение центра культурного развития в Киренске. В 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» удалось приступить к строительству ещё одного объекта – Дома культуры в п. Железнодорожный Усольского района. На сегодняшний день получено разрешение на строительство, подготовлена площадка, вырыт котлован, идут работы по устройству фундамента. Объект должны сдать в эксплуатацию через год, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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