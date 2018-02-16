Стратегия перспективного будущего

Проект стратегии социально-экономического развития Иркутска на период до 2030 года рассмотрен на публичных слушаниях. Как рассказала заместитель мэра, председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, работа над документом велась с осени 2016 года, в ней принимали участие представители администрации, депутатского корпуса, научного, общественного и предпринимательского сообществ.

– Представленный проект разработан в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и призван логически выстроить всю систему планирования, осуществляемую на муниципальном уровне, – отметила Альфия Валиулина.

Стратегия является документом общественного согласия о путях и методах развития города Иркутска, основная идея которого состоит в донесении информации о предлагаемых ориентирах, направлениях развития.

В основу перспективного будущего заложена цель по повышению качества жизни населения города Иркутска за счёт обеспечения социальных потребностей и комфортных условий проживания, а также улучшения состояния предпринимательской среды в соответствии с перспективами развития экономики муниципального образования на основе сбалансированного и эффективного управления.

Предполагается поэтапная реализация стратегии с учётом установленной периодичности бюджетного планирования.

После утверждения стратегии начнётся разработка плана мероприятий по её реализации. На основании этого плана приоритеты стратегии будут увязаны с мероприятиями муниципальных программ и источниками финансирования.

Представленный проект планируется рассмотреть на ближайшем заседании городской думы 22 февраля.

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