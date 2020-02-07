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Столетие иркутского комсомола
По инф. Телеинформа   
07 Февраля 2020 г.
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Оргкомитет по празднованию столетия ВЛКСМ и столетия Иркутской областной комсомольской организации провел заседание 3 февраля в правительстве региона под председательством врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Столетие иркутского комсомола

Как сообщает пресс-служба главы региона, программа мероприятий на 2020 год обширна.

– История комсомола – это история Иркутской области. В прошлом году прошло 45-летие Байкало-Амурской магистрали, в этом отметим вековой юбилей Иркутской областной комсомольской организации. Славные традиции комсомола сегодня продолжают его ветераны, объединенные иркутским региональным движением «Ветераны комсомола». Вы передаете молодежи свой богатый опыт патриотизма и трудолюбия, – отметил врио губернатора.

В план мероприятий, посвященных 100-летию Иркутской областной комсомольской организации, вошли творческий агитдесант по Шелехову, Байкальску, Ангарску, Усолью-Сибирскому, Саянску, Черемхово и поселку Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Также предполагается провести концерт в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского и издать книгу об истории Иркутского комсомола. Итоговый вариант плана будет утвержден до 1 марта 2020 года.

По инф. Телеинформа

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