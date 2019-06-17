ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Стартовала новая «Спасибомания» от программы «Спасибо от Сбербанка». Можно получить миллион бонусов
По инф. Телеинформа   
17 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

«Спасибо от Сбербанка» запускает новую геймифицированную активность «Спасибомания-3: Гипербросок», участники которой смогут получать призы от бонусной программы и ее партнеров, открывая ячейки на виртуальной карте.

Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка, подключенный к программе лояльности, – достаточно пройти регистрацию на сайте game3.spasibosb.ru или перейти в раздел «Спасибомания-3» в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка», сообщает пресс-служба банка.

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно.

Участников ждет главный приз – 1 миллион бонусов СПАСИБО, до 15% СПАСИБО на покупки в популярных категориях, например, аптеки, супермаркеты и другие, а также до 10 тысяч СПАСИБО и призы от партнеров.

Механика геймифицированной активности проста и хорошо знакома участникам по прошлым «Спасибоманиям»: пользователи совершают броски и получают призы, расположенные на ячейках виртуальной карты – бонусы СПАСИБО, дополнительные привилегии в виде повышенного начисления бонусов за траты в определенных товарных категориях, призы от партнеров программы.

Получить броски участник может с помощью выполнения простых заданий, а также списывая от 50 бонусов за броски.

– Опыт наших предыдущих подобных кампаний показал высочайшую вовлеченность – в них приняло участие более 4 миллионов человек. Мы поняли, что помимо предлагаемых выгод клиента вовлекает еще и необычный, захватывающий опыт. Мы стараемся с каждым разом привнести что-то новое в наши геймифицированные механики, улучшать пользовательский опыт и предлагать все большее количество призов и подарков. Пока у нас это успешно получается, – говорит генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

Первая акция «Спасибомания» была признана лучшей в номинации «Игра Рунета» в 2017 году (на основании народного голосования «Премии Рунета – 2017», общенациональной награды в области высоких технологий и интернета), такую же премию в 2018-м получила «Империя Спасибо».

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске