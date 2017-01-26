В Иркутске пройдёт запись на участие в проекте «Старость в радость». Жители города от 55 лет и старше 1, 2 и 3 февраля смогут записаться на бесплатные курсы проекта по адресу: ул. Марата, 14, каб. 110 с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

«Старость в радость» объединяет такие курсы, как «Бабушка-онлайн» (курсы по повышению компьютерной грамотности людей старшего возраста), «Бабушка-полиглот» (курсы по изучению иностранных языков – английский, немецкий, французский, китайский), «Бабушка-фитнес» (занятия йогой и лечебной физической культурой для людей старшего возраста), «Бабушка-гламур» (обучение уходу за собой, имиджу и красоте). Кроме того, курсы «Рисунок с нуля» (занятия посвящены основам рисования и живописи) и «Танцующий город» (даёт возможность попробовать себя в танцевальном жанре).

Запись на второй курс «Бабушка-онлайн» будет проводиться также с 1 по 3 февраля 2017 года на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» (http://gorod.irk.ru/). Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 520-414, 520-416.