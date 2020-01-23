Старость должна быть в радость: администрация Иркутска организовала бесплатные курсы для пожилых людей

В Иркутске стартует запись на курс «Старость в радость». Желающие принять участие в проекте смогут подать заявку 3, 4 и 5 февраля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, пожилые иркутяне в возрасте от 55 лет и старше могут записаться на курсы «Бабушка-онлайн» (курсы по повышению компьютерной грамотности людей старшего возраста), «Бабушка-полиглот» (курсы по изучению иностранных языков: английский, немецкий, французский, китайский), «Бабушка-фитнес» (занятия йогой и оздоровительной гимнастикой), «Бабушка-гламур» (обучение уходу за собой), «Рисунок с нуля» (занятия посвящены основам рисования и живописи), «Танцующий город» (обучение вальсу и старинным танцам) и «Театральное искусство».

Запись будет проходить по адресу: улица Марата, 14, кабинет 108 с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Обязательное условие – прописка на территории Иркутска. При себе необходимо иметь паспорт.

Запись на второй курс «Бабушка-онлайн» будет проводиться 3, 4 и 5 февраля на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» http://gorod.irk.ru/.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 520-414, 520-416.

По инф. Телеинформа

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