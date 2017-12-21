«СССР – жертва предательства»

Презентация книги с таким претенциозным названием бывшего первого секретаря иркутского обкома КПСС, позже председателя областного Совета народных депутатов Владимира Потапова прошла на днях в Иркутске.
Это уже пятая книга Владимира Ивановича, и все они посвящены общественно-политическим событиям и вопросам социально-экономического развития нашей страны в советские годы. Ценность этих изданий не только в изложении авторских суждений о прошлом, но и в размещении рецензий на книги со стороны читателей.
На презентации было зачитано письмо в адрес В. И. Потапова из администрации президента РФ о том, что его издание «Годы. Жизнь. Люди», получено, зарегистрировано и направлено в библиотеку президента РФ. В письме выражена благодарность автору за писательский труд и активную жизненную позицию.
Отчего бы такое внимание и признательность к бывшему партийному функционеру? Об этом, и не только, шёл разговор на презентации новой книги Владимира Ивановича.
Как отметила член Союза писателей России Валентина Семёнова, серия его изданий представляет собой некую читательскую конференцию, что раздвигает границы очерков, вызывает аудиторию на дискуссию.
Да и такое вот претенциозное название книги тоже воспринимается читательской аудиторией неоднозначно. Так, Геннадий Фильшин полностью разделяет именно такую трактовку книги. Он говорил что, будучи на различных государственных постах, включая должность заместителя председателя правительства страны, был свидетелем проводимой политики предательства, но в тех условиях было невозможно что-либо ей противопоставить.
Из вступительного слова автора следовало, что советская держава рассыпалась не по причине экономической дестабилизации – напротив, экономика СССР была на подъёме. Причины разрухи он видит в политической плоскости, в предательстве верхнего эшелона власти, которое распространилось на регионы, а также в излишней вере народа в призывы лидеров страны, не оправдавших в итоге его чаяний и надежд. Так, профессора Дмитрия Федотова книга Потапова, например, заставила задуматься: а так ли неизбежен был распад СССР? Нужно ли было при проведении реформ экономики, в которых она, действительно, нуждалась, вместе с водой выплёскивать и ребёнка?
В любой революции или перевороте всегда были организаторы и исполнители, чьими руками свершалась смена политического строя. Автор книги пишет: «Элита предала СССР и КПСС». Но элита могла достичь своих целей лишь на фоне недовольства народа существующей политической системой или падением уровня благосостояния, что и сложилось на рубеже восьмидесятых-девяностых годов.
Профессор БГУЭП Виктора Самаруха причину распада СССР тоже видит в отрыве руководящей верхушки от нужд народа, но главным толчком к этому распаду считает негативную экономическую обстановку того времени, падение уровня жизни, дефицит, особенно продуктов питания. Собственно, о том же пишет и В. Потапов: «Все войны начинались с экономики». И далее: «В стране увлеклись созданием новых производств, а действующие катастрофически устаревали. В итоге не обеспечивался рост производительности труда – основного экономического показателя». Напомним, что в промышленности по этому показателю мы отставали от развитых стран в 3–4 раза, а в сельском хозяйстве – в 8 раз. Экономическое соревнование было проиграно.
Ущерб от развала СССР велик и не поддаётся измерениям. Главное – был разобщён славянский народ. Тем не менее, Россия выстояла. В народе говорят: «нет худа без добра». Позитивная сторона видится в том, что Россия освободилась от необходимости опережающими темпами развивать национальные окраины и сосредоточилась на программах саморазвития.
Сейчас сотрудничество постсоветских республик активно возрождается. Успешно действует Евразийский экономический союз, объединяющий пять республик бывшего СССР, в рамках которого Россия уже не дотирует «младших сестёр», а продаёт им продукцию, укрепляя собственный бюджет. Будем надеяться, что новые формы содружества теперь уже независимых стран качественно превзойдут ранее существующий «Союз нерушимый республик свободных».
Время покажет.
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