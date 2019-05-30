Средний чек «дачных покупок» россиян в первой половине мая вырос на 10%

Сбербанк, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и «Сбербанк страхование» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) исследовали потребительский спрос начала дачного сезона – с 1 апреля по 15 мая 2019 года.

Аналитики сравнили затраты россиян в магазинах в категории товаров для дач и садоводства в этот период с тратами в то же время годом раньше. Так, средний чек в апреле – 2 тысячи 495 руб. Это на 3% выше, чем в 2018 году. В то же время и покупок было сделано на 13% больше.

Средний чек «дачных покупок» россиян в первой половине мая 2019 года – 2 тысячи 640 рублей. Это на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. На те же 10% увеличилось и количество самих покупок.

Чаще всего россияне приобретали садовые инструменты: веники (средний чек, здесь и далее – 120 рублей), совки (39 рублей), лопаты (142 рублей) и др. Также популярностью у дачников пользовались кисти (53 рублей), перчатки (пара – 22 рублей), электроинструменты – дрели (1 тысяча 420 рублей), перфораторы (5 тысяч 300 рублей), шуруповерты (1 тысяча 270 рублей).

Важная часть начала дачного сезона – обновление жилья. Среди популярных покупок, которые отметили аналитики «Платформы ОФД», – штукатурка (средний чек за упаковку – 94 рублей) и шпатлевка (180 рублей за упаковку), древесные плиты (170 рублей за штуку), монтажная пена (77 рублей), краска (450 рублей).

Больше всего товаров для ремонта с 1 апреля по 15 мая 2019 года приобрели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Тюменской, Самарской, Ростовской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Красноярском крае.

В частности, в Москве и Санкт-Петербурге чаще других покупали средства для обработки стен, штукатурку и шпатлевку. В Московской области – древесные плиты, кисти, краски, цемент.

Начало дачного сезона прошло под знаком заботы о своем имуществе в самом широком смысле. Так, компания «Сбербанк страхование» традиционно зафиксировала в начале дачного сезона всплеск спроса на продукты по страхованию имущества физлиц – квартир и загородных домов. Уезжая жить за город на лето, дачники начали активно приобретать полисы страхования квартир и дачи, чтобы финансово защитить их от заливов, пожаров, краж и других непредвиденных ситуаций. С 1 апреля по 15 мая СК «Сбербанк страхование» продала почти 117 тысяч полисов страхования имущества физлиц. В том числе было оформлено порядка 90 тысяч полисов страхования квартир и 27 тысяч полисов страхования домов и дач. Количество оформленных полисов страхования загородных домов и дач по сравнению с тем же периодом 2018 года выросло на 85%.

По инф. Телеинформа

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