«Спортивные» победы депутатов

Футбольный и теннисный турниры прошли в Ленинском округе Иркутска.

Очередной летний турнир по теннису состоялся в посёлке Жилкино по инициативе депутата думы Иркутска Светланы Кузнецовой. Игра прошла в одном из дворов, где в прошлом году благодаря депутату появился теннисный стол.

Спортивное оборудование установлено в каждом посёлке и территории округа. В этом сезоне уже состоялся турнир в Ново-Ленино. Впереди спортивная встреча в посёлке имени Горького, а на начало осени запланирована игра за почётное звание победителя округа по настольному теннису. Жители проявляют к этим мероприятиям интерес и активно в них участвуют.

– Наша задача состоит не только в том, чтобы сами игры были массовыми, но и привлечь ребят заниматься спортом на постоянной основе. Радует, что в летние каникулы дети могут с пользой проводить время – тренироваться, играть, получать призы. Искренне надеюсь, что наши турниры и матчи делают юных спортсменов счастливее и увереннее в себе, – отметила Светлана Кузнецова.

А в последних числах июля в Ленинском округе состоялись футбольные соревнования среди любительских команд. В них приняли участие 22 команды. На стадион школы № 29 вышли 120 юных футболистов в возрасте 10–13 лет.

Такие спортивные встречи уже стали традицией, но настолько массовыми соревнования были впервые. Все потому, что в этом году на них решили пригласить дворовые и школьные сборные со всего Ленинского округа, а не только с территории, входящей в избирательный округ депутата. Помощь с организацией третий год подряд оказывает благотворительный фонд.

– От жителей посёлков Горький и Кирова было много обращений с просьбой привести эту территорию в порядок. И только за счёт программы «Формирование комфортной городской среды» мы совместно с администрацией Иркутска смогли сделать здесь новую спортивную современную площадку с хорошим покрытием, – отметила Светлана Кузнецова. – С каждым разом количество участников наших соревнований увеличивается. Приятно, что ребята такие отзывчивые, да и тренеры школьных команд не упустили шанс проверить силы своих воспитанников.

Игры прошли под судейством квалифицированного тренера, специально приглашённого на мероприятие. Победителям в возрастной категории 10–11 лет (команда станции Батарейной) и в категории 12–13 лет (сборная команда Ново-Ленино) достались кубки сезона. Остальным командам подарили мячи для продолжения тренировок, и всем участникам вручили грамоты от депутата.

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