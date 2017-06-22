Детский праздник «Спорт в каждый двор» прошёл в Ново-Ленино по инициативе депутата думы Иркутска Виталия Матвийчука. Организовать мероприятие помогли МКУ «Городской спортивно-методический центр» и депутат молодёжной думы города Елена Неудачина. В нём приняли участие около 50 детей.

Спортивные праздники стали традиционными для жителей избирательного округа № 2: депутат проводит их третье лето подряд. В этот раз на корте во дворе доме № 50 на ул. Пржевальского установили бесплатный батут, провели «Весёлые старты» и конкурсы. Всех участников наградили сладкими призами и игрушками.

– Спортивное воспитание молодёжи является одним из главных направлений работы муниципальных властей и находится под особым контролем. Перед юными спортсменами сегодня открыты все двери, вам предоставлено множество возможностей. Используйте их для того, чтобы пробовать свои силы в разных видах спорта, физически развиваться и совершенствоваться. Спорт – это здоровье, поэтому ставьте перед собой цели и двигайтесь к ним, – обратился к ребятам Виталий Матвийчук.

Спортивные встречи будут проходить на корте каждую неделю в течение всего лета.