Специалисты посчитали, насколько россияне поиздержались в эти новогодние каникулы

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали потребительское поведение россиян в новогодние каникулы. Расходы с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года включительно составили 1,1 трлн рублей.

В среднем, рассчитываясь по безналу, россиянин потратил за праздники 16,1 тысячи рублей. Впервые за четыре года эта сумма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Структура «новогодних» трат претерпевает заметные изменения. Все чаще, покупая продукты, россияне отдают предпочтение небольшим продуктовым магазинам, хотя в супермаркетах жители страны по-прежнему оставляют почти треть всего праздничного бюджета. Не популярно в новогодние каникулы приобретение одежды и обуви – на такие покупки приходится всего 8,4% новогодних трат.

Если говорить об общепите, то в сегменте фастфуда средний чек практически не изменился, а вот в кафе и ресторанах россияне потратили больше средств. Средний чек здесь увеличился на 5% и составил 1300-1350 рублей. Лидерами по размеру счета в заведениях общепита стали Омская, Свердловская и Нижегородская области. Москва и Санкт-Петербург в ТОП-5 не попали.

В категории «гостиницы и отели» средний чек увеличился на 13%, и рост трат связан не со стоимостью номеров. Постояльцы отелей потратили в два раза больше, чем в 2018 году, на активный отдых и спа.

География поездок и, соответственно, трат россиян в новогодний период весьма обширна. В 2019 году транзакции по картам Сбербанка проводились в 169 странах, в том числе в Зимбабве, на Арубе, островах Кука и других экзотических местах.

Что касается самых популярных стран для новогоднего отдыха, то предпочтения россиян за последние несколько лет заметно изменились. Значительный рывок совершила Грузия: она занимает пятое место в рейтинге основных направлений поездок, хотя еще в 2016 году находилась на 17-м. Существенно возросла популярность Испании и Италии: они тоже вошли в ТОП-5. Лидер рейтинга остался прежним – это республика Беларусь.

По инф. Телеинформа

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