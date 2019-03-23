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Спеть об истории округа
По инф. Пресс-службы администрации Иркутска   
23 Марта 2019 г.
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В рамках празднования 75-летия Свердловского округа в школе № 19 состоялся праздничный концерт для старшего поколения «Товарищ песня!», организованный комитетом по управлению Свердловским округом администрации Иркутска.

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С юбилейной датой в истории округа гостей праздника поздравил заместитель мэра – глава Свердловского округа Антон Медко.

– Сегодняшний концерт – дань уважения представителям старшего поколения свердловчан, создававших историю нашего округа. Сегодня в их честь прозвучали лучшие советские песни о подвиге нашего народа, о достижениях в труде и спорте, о молодых сердцах и настоящей дружбе, – отметил Антон Медко.

Песни исполнили молодёжные коллективы округа: участники студии эстрадного вокала ИРНИТУ, студии Teen voice и Центра детского творчества «Октябрьский» города Иркутска. По окончании гостям вручили памятные сувениры с юбилейной символикой.

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