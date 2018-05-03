Иркутский школьник победил в федеральном творческом конкурсе.

Ученик школы № 80 Илья Выштыкайлов стал победителем в номинации «Журналистское творчество» всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». Церемония награждения прошла в Музее Победы в Москве 25 апреля. На неё собрались победители конкурса – школьники из многих регионов России, чьи работы были высоко оценены членами жюри. Редакция газеты «Мои года» поздравляет Илью с победой!

Конкурс проходил с 26 февраля по 15 апреля 2018 года в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны», посвящённого подвигам детей в годы Великой Отечественной войны. Рисунки, видеоролики, музыкальные произведения, журналистские и литературные работы со всех уголков России были направлены в оргкомитет конкурса.

Проект «Маленькие герои большой войны» был запущен в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы. Старт ему был дан выходом первого тома книги-трилогии, а в 2016 году вышли в свет 2-й и 3-й тома. Книга-трилогия «Маленькие герои большой войны» – это сборник рассказов о массовом участии в Великой Отечественной войне детей в возрасте до 16 лет, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Автор-составитель – Аркадий Никоноров, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры, член Союза писателей России, полковник. Он собрал исторически подтверждённые факты о подвигах 400 детей из разных уголков нашей страны.

Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» организован благотворительным фондом Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Российского движения школьников и с использование гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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