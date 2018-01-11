Спасибо, люди!

Меня зовут Светлана Романова, и я тот человек, который получил неоценимую помощь от благотворительной деятельности средств массовой информации, общественных организаций, благотворительных фондов и просто добросердечных людей. Они подарили жизнь моей дочери Даше.

Три года назад, в 2014 году, Даше поставили диагноз «рак печени». Прогноз наших врачей был ужасен — жить ей оставалось несколько месяцев. По воле Бога, не иначе, мы сумели найти специалиста, который делает такие операции. К сожалению, доктор и клиника, в которой он оперирует, находятся в Германии. Ради спасения дочери наша семья была готова практически на всё. Но все сбережения, включая помощь родных, смогли покрыть лишь одну сотую часть от суммы счетов, выставленных клиникой.

Мы обратились в благотворительный фонд «Радуга». Активнейшее участие в сборе средств приняла вся школа, где учится Даша. Ребята расклеивали листовки, ездили по другим учебным учреждениям, где рассказывали нашу историю. Дети даже устроились на подработку, чтобы перечислять девочке деньги. Они передали на лечение все свои сбережения, которые копили для совсем других целей. Её классный руководитель стала практически членом семьи, делая всё возможное и невозможное. Вместе с учениками они даже организовали своими силами благотворительный концерт. Но лечение оказалось настолько дорогим, что Фонд исчерпал свои возможности в пределах одного города, даже такого, как Омск. И тогда к решению нашей проблемы подключился благотворительный фонд «Жизнь как чудо».

Доктор, который рискнул взять нас на лечение, провёл уникальнейшую операцию, которая стала прецедентом даже для немецкой медицины. Она длилась пятнадцать часов и прошла успешно, у нас появилась надежда. Лечение было мучительным и долгим, состоялось ещё несколько операций. Специально для Даши была подобрана экспериментальная химиотерапия и другие виды медикаментозного воздействия.

И вот, по воле и чуду Божию, опухоль отступила! Летом Даше исполнилось семнадцать лет. Она даже сумела окончить десятый класс и сейчас готовится к выпускным экзаменам, хотя перерывы между курсами терапии были минимальны, и учёба требовала от девочки настоящего мужества и стойкости. Сейчас мы близки к устойчивой ремиссии – за этим медицинским термином кроются надежды, мечтания, первая любовь, семья, дети, путешествия, вдохновенный труд, друзья, родные, рассветы и закаты — словом, годы и годы ЖИЗНИ.

Нам предстоит ещё долгий курс лечения. И тоже очень дорогой. Но остаётся надежда на помощь людей и их милосердие. Мы обращаемся к тем, кто не равнодушен к чужой беде, – откликнитесь! Адрес и телефон в редакции.

Трудно выразить словами признательность всем, кто принял участие в нашей судьбе. Вся наша семья благодарит Бога и молится за тех, кто стал частью и инструментом божественного чуда!

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