Спасая пенсионерку

Глава ГУ МВД по Иркутской области Андрей Калищук вручил медаль «За спасение погибавших» начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Киренский» подполковнику полиции Сергею Рогачкову за то, что он не дал погибнуть на пожаре в деревне Бубновка пенсионерке. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Указом президента Российской Федерации высокой награды руководитель территориального ОВД был удостоен за смелость и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях – при спасении людей на пожаре.

В конце апреля 2017 года офицер полиции совместно с другими ведомствами организовал работу по эвакуации граждан из охваченной огнём деревни Бубновка Киренского района. При его руководстве на месте происшествия была обеспечена охрана порядка, а также безопасность граждан и их имущества. Кроме того, он сам активно принял участие в спасении местных жителей.

В поле зрения Сергея Рогачкова оказалась 68-летняя женщина, которая выбралась из горящего дома, однако дальше самостоятельно идти не смогла. В то время пока все жители направились в сторону реки, пенсионерка потеряла ориентацию на местности и оказалась зажатой между лесом и её горящим домом. От переживаний у неё онемели ноги, и пожилая женщина оставалась на месте.

Понимая, в какой ситуации находился человек, полицейский оценил ситуацию и принял все необходимые меры для вызволения потерпевшей из огненного плена, что позволило сохранить ей жизнь.

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