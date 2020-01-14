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Спасатели обещают проконтролировать безопасность иорданей в Приангарье
По инф. Телеинформа   
14 Января 2020 г.
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Безопасность иорданей в Приангарье будет проконтролирована

В Иркутской области к Крещению планируется организовать 130 иорданей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона под председательством врио Игоря Кобзева сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Безопасность иорданей в Приангарье будет проконтролирована

По его словам, предполагается, что в мероприятиях в рамках Крещения примут участие около 100 тысяч жителей региона. Из них около 56 тысяч будут окунаться в проруби.

Обеспечивать безопасность этих мероприятий будут 1075 представителей МЧС, полиции, местных администраций, а также медики и другие. Игорь Кобзев поручил проконтролировать безопасность иорданей.

По инф. Телеинформа

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