Создан совет по развитию

Первое заседание Совета по развитию лесопромышленного комплекса в Иркутской области провёл министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. В состав Координационного совета вошли представители минлеса Приангарья, союза лесопромышленников Иркутской области, ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспертов Иркутской области, крупных лесоперерабатывающих компаний и лесопромышленного факультета Братского государственного университета.

Новый совещательный орган призван разрабатывать предложения, связанные с реализацией государственной политики в области развития лесопромышленного комплекса Иркутской области. Члены совета будут рассматривать и подготавливать проекты и предложения, связанные с профильными вопросами, анализировать состояние лесопромышленного комплекса и перспективы его развития, обсуждать лесное законодательство.

– На первом же заседании мы обсудили разработку государственной программы Иркутской области развития лесопромышленного комплекса региона, которая предусматривает улучшение показателей работы отрасли и повышение вклада в экономику Приангарья от предприятий ЛПК к 2030 году. К этому времени планируется поднять долю лесопромышленного комплекса в валовом региональном продукте до 23,7%, – рассказал министр лесного комплекса области Сергей Шеверда.

Также на Совете рассмотрели вопрос создания лесопромышленного кластера на территории Приангарья, который объединит инвестиционные проекты лесопромышленной сферы. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» решено создать специализированную организацию лесопромышленного кластера Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.