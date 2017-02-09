Современные палаты

Во втором палатном блоке Иркутской областной клинической больницы открыто отделение травматологии. Медицинское учреждение посетил губернатор Сергей Левченко, заместитель председателя правительства области Валентина Вобликова, министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка, вице-спикеры ЗС Андрей Лабыгин и Кузьма Алдаров, депутаты областного парламента.

Как сообщил главный врач Иркутской областной клинической больницы Пётр Дудин, новое отделение будет оказывать скорую специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата, в том числе и по сочетанной травме – когда у пациентов не только переломы, но и повреждения внутренних органов. До открытия нового подразделения пациенты зачастую размещались в профильных отделениях больницы.

Глава региона осмотрел отделение. Оно рассчитано на 30 коек и оборудовано всем необходимым. В каждой палате (от одного до четырёх мест) имеется санузел и раковина, в палатах повышенной комфортности – душевая кабина. Все кровати функциональные, снабжены электрическим приводом, на каждой противопролежневый матрас.

Отделение укомплектовано дефибриллятором с функциями кардиомонитора и кардиостимулятором. Перевязочный и гипсовый кабинет оборудованы современными столами для медицинских манипуляций и бестеневыми лампами.

В специализированной операционной – современный ортопедический стол, мощный микроскоп, позволяющий работать одновременно хирургу и двум ассистентам, и рентгеновский аппарат типа C-дуга – цифровая система высокого разрешения и мощности, обеспечивающая удобный доступ к любой анатомической зоне и позволяющая делать 3D-реконструкции прямо на операционном столе. Кроме того, для отделения приобретён набор современного хирургического инструментария.

Второй блок ИОКБ был сдан после реконструкции в апреле 2016 года. По поручению Сергея Левченко был разработан план поэтапного оснащения палатного блока современным медицинским высокотехнологичным оборудованием. В октябре прошлого года на эти цели из областного бюджета было выделено 240 миллионов рублей.

Олег Ярошенко сообщил, что на оснащение отделения травматологии вместе с операционной ушло 73,8 млн рублей. Это средства областного бюджета, которые были выделены на оснащение второго блока больницы. Открытие этого отделения – ключевой этап в реализации областной программы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В регионе создана сеть центров, позволяющих быстро и эффективно оказывать медпомощь на всех дорогах области.

– В Иркутской области не хватало такого травматологического медицинского центра первого уровня. Самые сложные случаи будут направляться сюда. Я бы сказал, что проведена достаточно филигранная работа по финансированию реконструкции этого палатного блока и закупке оборудования. Теперь работы завершены. Ожидаем от врачей, чтобы максимальное количество людей могли выжить и выйти из больницы здоровыми, – отметил Сергей Левченко.

Глава региона подчеркнул, что в сфере здравоохранения за последний год сделано очень многое. Запустили новые медучреждения в Баяндае и Кутулике.

– Когда людям не нужно долго ехать, чтобы получить медпомощь – это наша главная задача. Есть новые проекты – уже в этом году начнём строительство отделения радиологии областного онкологического диспансера. Это огромный проект, его стоимость свыше 4 млрд рублей. Найден инвестор, софинансирование будет осуществляться со стороны региона и федерации. Когда он будет окончен, Иркутский областной онкологический центр будет самым лучшим за Уралом, – сообщил губернатор.

Кроме того, Сергей Левченко осмотрел работающее отделение анестезиологии и реанимации гнойной хирургии второго палатного блока.

Пётр Дудин рассказал, что тут лечатся пациенты не только с территорий Иркутской области, но и Республики Бурятия, Забайкальского края, Сахалина, Камчатки. Одному пациенту может быть проведено до 20 операций. Комплекс чистых помещений оборудован всем необходимым, создана специальная вентиляция. В случае необходимости для изоляции пациентов можно оборудовать отдельные боксы. Это первое отделение хирургической реанимации в Иркутской области, где родственников пропускают к близким.

Заместитель главного врача ИОКБ по анестезиологии и реанимации Игорь Каретников сообщил, что в результате реконструкции и оснащения второго палатного блока, на первом этаже палатного блока оборудована кардиореанимация, чтобы пациент, поступающий в приёмное отделение, через одну – две минуты мог быть направлен в реанимацию. Несколько недель назад поступил пациент 32 лет в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия были начаты незамедлительно, проведено стентирование сосудов, и через неделю пациент был выписан домой, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.