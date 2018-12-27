Совместимость

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К юбилею товарища.
«Старость и дружба – не совместимы». Эта фраза, впопыхах выхваченная недавно из текста, обескуражила, потому что была, по моим понятиям, не верна по сути. «Как же так, – думалось мне, – ведь только к старости и начинаешь по-настоящему понимать и ценить дружбу. И связи с настоящими друзьями детства и юности с годами лишь крепнут». И даже вникнув в суть фразы, где, оказывается, говорилось о том, что людям в зрелые годы в силу устоявшихся привычек и взглядов уже тяжело, почти невозможно подружиться с другими «зрелыми» людьми, я, тем не менее, не согласился с этим высказыванием. Тому были примеры.
Добрые товарищеские отношения связали нас с Дмитрием Киселёвым на исходе моих предпенсионных лет, когда в силу сложившихся обстоятельств я стал редактором газеты «Мои года» и вроде как его начальником.
Мы сошлись с ним довольно быстро и близко. Сказалось и то, что мы были людьми, по сути, одного поколения и одинаково воспринимали историю возникновения, строительства и расцвета нашей советской страны, а потом её разрушения и, вроде как, возрождения. И то, что оба были журналистами, прошедшими все ступени и круги этой «адовой» профессии, включая работу в газетах, телевидении, радио и в структурах власти. К тому же оба – автомобилисты и в прошлом спортсмены, дачники и «предводители» больших и преимущественно женских семей. Даже «хобби» у нас на двоих оказалось одно, когда мы к праздникам да к дням рождения близких и коллег по работе балуем их виршами собственного сочинения, а в свободное время пытаемся «творить нетленку» из историй нашей уходящей уже жизни.
Так что трудно было бы не ужиться одному человеку с другим, вроде как вылепленному по твоему образу и подобию!? Тем более что если большую часть теперешней жизни, по крайней мере, её рабочую часть, проводишь бок о бок в одном кабинете с этим человеком, делая одно дело.
Радует и то, что мы оказались не только совместимы, но и взаимозаменяемы. Когда один из нас уходит в отпуск или отлучается по житейским делам, то всегда можно быть уверенным, что все статьи в номер будут подготовлены и вычитаны, а газета свёрстана и выйдет в срок. А это, согласитесь, дорогого стоит!
Вот и в эти суматошные предновогодние дни я на все сто был уверен, что мой старший товарищ, несмотря на свой почтенный возраст и положенный ему отгул, несмотря даже на недавно постигшее его большое горе – потерю любимой супруги Галины, и в свой 75-летний юбилей 25 декабря будет на рабочем месте. Такой уж он есть – неугомонный и обязательный человек, считающий, что журналистика и пенсия – вполне совместимые вещи. Как, впрочем, и зрелость с дружбою, добавлю я.
А совсем недавно Дмитрий Григорьевич открылся для нас с ещё одной привлекательной стороны – он, оказывается, пишет сказки для детей. Одну из них – «Огонёк», написанную по мотивам сказаний народов Севера о долгой полярной зиме, о борьбе сил света и тьмы, мы и начнём печатать в этом номере в нашей постоянной рубрике «Внуковедение» (почитайте её на ночь внукам).
Здоровья и сил тебе, наш неугомонный пенсионер, любви дочерей и внучек, почитания и уважения твоих читателей, дружбы и той самой необходимой всем нам совместимости с окружающими людьми, с миром и с самим собой!
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