Председателем Совета почётных граждан Иркутска на предстоящий год избран Гайдар Гайдаров, его заместителем стал Фёдор Шмидт. В состав Совета также вошли Геннадий Комаров, Галина Зюбр, Анатолий Косяков, Андрей Хоменко и Виктор Бронштейн. Такое решение было принято на итоговом собрании Совета почётных граждан Иркутска, в работе которого приняли участие мэр областного центра Дмитрий Бердников, председатель думы города Ирина Ежова, заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман, начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска Наталия Тарабан.

В 2017 году почётные граждане Иркутска принимали участие в заседаниях думы областного центра, осуществляли общественную работу в организациях, рабочих группах, комиссиях города Иркутска и Иркутской области, участвовали в общегородских мероприятиях.

Состоялось два общих собрания почётных граждан, четыре заседания Совета, одно совещание с участием Совета и представителей администрации, думы и общественности города по важным общественно-политическим вопросам.

Почётные граждане приняли участие в реализации проекта музея истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова «Вернуть из небытия», подготовке празднования 356-летия города Иркутска и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

– Ваша деятельность очень важна для города, для иркутян. Мы видим, что в уходящем году проделана большая работа, – отметил Дмитрий Бердников. – Совет продолжает активно взаимодействовать с органами местного самоуправления по решению социальных, общественно-политических вопросов. Уверен, что в таком составе Совет почётных граждан, как и прежде, будет успешно работать на благо Иркутска и его жителей. Общими силами мы продолжим двигаться к развитию и процветанию нашего города.

Новый председатель Совета Гайдар Гайдаров подчеркнул, что администрация Иркутска и городская дума всегда открыты для диалога, и с новым составом Совета почётных граждан будет выстроено конструктивное взаимодействие по различным направлениям деятельности городских властей.

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