Социальную стипендию – вернуть!

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников внёс в Законодательное собрание Иркутской области законопроект о внесении изменений в закон Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области». В случае поддержки этой инициативы депутатами регионального парламента будет возвращена социальная стипендия малоимущим студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов.

В связи с изменением законодательства, с 1 января 2017 года этой стипендии лишились более двух тысяч студентов вузов, техникумов и колледжей Приангарья. Если ранее её получали 7984 человека, то теперь лишь 5654 студента.

Необходимо отметить, что в настоящее время социальная стипендия назначается только при получении государственной социальной помощи. Последняя предоставляется студентам из малоимущих семей или одиноко проживающим, у которых доход ниже величины прожиточного минимума обусловлен такими обстоятельствами, как инвалидность, потеря кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация и тому подобное. А студенты очной формы обучения её перестали получать, так как теперь считаются занятыми гражданами и не могут быть признаны безработными.

Инициатива мэра областного центра Дмитрия Бердникова предусматривает внесение в перечень объективных обстоятельств, которые обуславливают низкий доход получателя государственной социальной помощи, – получение образования по очной форме обучения.

– Иркутск – студенческий город. Сюда, чтобы получить образование, съезжаются молодые люди со всех уголков региона. И их необходимо поддерживать, тогда у молодёжи будет стимул оставаться и получать образование здесь, – отметил мэр.

– Студенческие профсоюзные организации Иркутской области с середины 2016 года добиваются внимания региональных властей к этой проблеме, – подчеркнул председатель студенческого координационного совета Иркутской области Александр Манзула. – В мае 2017 года мы с просьбой помочь разрешить этот вопрос обратились к мэру Иркутска. Ведь студенты из малообеспеченных семей лишились не только поддержки из бюджета Иркутской области, но и выплачиваемой им социальной стипендии (а это от 2500 до 8000 рублей в месяц) и ряда других гарантий. Мы считаем, что такая ситуация неприемлема! В некоторых других регионах данный вопрос уже решён, и это даёт нам надежду, что и в Иркутской области внимательно отнесутся к этой проблеме, и студенты вернут положенные им права.

Аналогичные меры поддержки малоимущих студентов существуют в Ленинградской, Пензенской, Свердловской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарской республике и в других субъектах Российской Федерации.

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