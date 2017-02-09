Социально значимые

В 2016 году из бюджета области было выделено 18 млн рублей для реализации социально значимых проектов. Ранее эта сумма составляла 5 млн рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Чернышов.

7 февраля состоялось награждение победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», который проводится с 2001 года.

– Сегодня правительство Иркутской области понимает, что общественные проекты – это огромная поддержка для государства. Эффективность поддержанных инициатив во много раз превосходит вложенные средства. Такие проекты создают партнёрские отношения между общественностью, бизнесом и властью в регионе. Хотелось бы отметить, что по итогам 2016 года расширилась география участников конкурсов: к нам примкнули организации из небольших населённых пунктов, а также представители крупных городов области, – рассказал Дмитрий Чернышов.

Всего заявки на участие в конкурсе подала 91 организация, 71 стала победителем. Минимальный размер субсидии составил 53 661 рублей, максимальный – 300 000 рублей.

Также призы получили участники регионального конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений. В 2016 году на конкурс поступило 19 проектов, 10 признаны победителями. Финансирование конкурса составляет 1788 тыс. рублей, в том числе 250 тыс. рублей из областного бюджета, 1538 тыс. рублей из федерального бюджета, полученные по результатам участия в конкурсном отборе региональных программ, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России.

Состоялось и награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». На конкурс поступило восемь заявок из муниципальных образований региона. По результатам конкурса были определены победители по пяти номинациям. Проекты будут бороться за победу на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.