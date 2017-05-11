Социальные выплаты

Уважаемые жители города Иркутска! В соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп, предусмотрено предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта использования воды и электрической энергии.

Социальная выплата предоставляется гражданам, которые приобрели и установили индивидуальные и общие (для коммунальной квартиры) приборы учёта использования воды и электрической энергии после 1 января 2011 года, в размере 50 процентов от фактически понесённых расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта использования воды и электрической энергии, но не более 5 тысяч рублей на приобретение и установку всех приборов учёта.

Социальная выплата предоставляется:

– одиноко проживающим участникам Великой Отечественной войны;

– инвалидам Великой Отечественной войны;

– одиноко проживающим гражданам, получающим пенсию независимо от прекращения ими трудовой деятельности;

– одному из членов семьи, состоящей из пенсионеров;

– одному из членов семьи, имеющей в своём составе участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов, детей-инвалидов, тружеников тыла;

– одному из родителей или одинокому родителю, имеющему в составе семьи трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая приёмных, среднедушевой доход которой ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчёте на душу населения;

– одному из членов семьи, имеющей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчёте на душу населения.

Для получения социальной выплаты гражданин либо его представитель подаёт в управление социальной защиты населения по месту постоянного жительства заявление о предоставлении социальной выплаты с приложением следующих документов:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя гражданина;

– документ, подтверждающий право собственности гражданина и (или) членов его семьи на жилой дом (квартиру);

– документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина (за исключением одиноко проживающих граждан);

– справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

– заключённый договор с подрядной организацией на проведение работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта использования воды и электрической энергии;

– акт приёма-передачи выполненных работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта использования воды и электрической энергии;

– платёжные документы, подтверждающие факт и размер понесённых расходов на приобретение и (или) оплату работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта использования воды и электрической энергии;

– документ установленного образца, подтверждающий принадлежность гражданина к соответствующей категории.

По вопросам получения социальной выплаты обращаться в областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» по адресам: ул. Карла Маркса, д. 37, ул. Розы Люксембург, д. 184, б-р Рябикова, д. 22а.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ