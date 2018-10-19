Социальные услуги от частного предпринимателя

На последней сессии Законодательного собрания 8 октября депутаты направили положительные отзывы на два проекта федеральных законов, касающихся оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Скорее всего, эти законопроекты будут приняты Государственной думой до конца года, и уже с 2020 года подходы к оказанию таких услуг будут кардинально изменены. Попытаемся разобраться, что же нас ждёт.

Сейчас услуги в социальной сфере (образовании, здравоохранении и других областях, где людям оказывают бесплатные и льготные услуги) предоставляются в основном бюджетными учреждениями. Им устанавливаются задания, предписывающие количественные и качественные характеристики услуг, которые они должны предоставить потребителям.

Как рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова, в случае принятия законопроекта «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», на смену госзаданию придёт конкурентный заказ, размещаемый либо путём проведения конкурса, либо на основе выдаваемых гражданам сертификатов, по которым они могут получить определённый объём услуг. Участниками конкурса или претендентами на сертификаты могут быть как бюджетные учреждения, так и частные организации.

– Предлагается создать равные условия для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании услуг в социальной сфере – здравоохранении, образовании, социальной защите, занятости населения, физической культуре и спорте, туризме. Законопроект направлен на оказание услуг населению по принципу «деньги следуют за потребителем». Данное новшество будет внедряться поэтапно и коснётся не всех видов услуг в каждой из названных сфер. Объём социального заказа по каждой услуге будет определяться профильным органом исполнительной власти субъекта РФ, который также должен будет определить и способ выбора исполнителя, – отметила глава комитета.

Например, возьмём такую сферу, как дополнительное образование для детей. Это различные кружки и секции, часть из которых оплачивает государство. С этого года в 20 российских регионах начал работу пилотный проект по внедрению сертификатов на дополнительное образование. Выглядит это следующим образом. Ребёнку выдаётся сертификат дополнительного образования. Это официальное подтверждение его возможности обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счёт средств государства. Дети по-прежнему смогут посещать несколько кружков бесплатно. Изменяется механизм учёта и финансирования части кружков и секций. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребёнок сможет использовать в любой организации вне зависимости от формы собственности. Это может быть муниципальная или частная организация дополнительного образования, индивидуальные предприниматели.

Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребенком 18 лет. Средства на него будут ежегодно пополняться. Сертификат дополнительного образования – это не бумажный документ в привычном понимании, а идентификационный номер, состоящий из 10 цифр. Как ИНН, его нужно получить один раз на каждого ребёнка от пяти до 18 лет.

Ирина Синцова отметила, что в целом изменения федерального законодательства направлены на повышение качества оказания услуг и их доступности. Данные изменения являются очень масштабными, поэтому для их внедрения предусмотрен переходный период. Чтобы более детально изучить предлагаемые законопроекты, обсудить их с экспертным сообществом, Ирина Синцова предложила организовать совместно с комитетом по здравоохранению и социальной защите круглый стол по данной теме.

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