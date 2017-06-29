Социальные стройки

В Иркутске завершается строительство двух школ – № 64 и № 66, их планируется сдать в июле этого года. Об этом заместитель мэра, председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский рассказал на депутатских слушаниях в думе города.

По его словам, в обеих школах сейчас ведутся отделочные работы, идёт поставка оборудования, в 66-й школе монтируют пищеблок. Ещё одна школа – № 19 – находится в стадии аукциона, срок подачи заявок по ней завершится 26 июня, торги планируется провести 3 июля. По школе на улице Багратиона определён подрядчик для подготовки проектно-сметной документации.

– Также на стадии подготовки к торгам находится школа № 25, проектно-сметная документация на неё уже прошла экспертизу, – отметил заммэра. – Средства на начало строительства уже запланированы. Школа в Лесном также на стадии экспертизы, но 50 млн рублей на начало строительства заложены. Думаю, закончим с экспертизой в июне и в августе приступим к торгам. Подготовлена проектно-сметная документация на пристрой к школам № 7, 8, 12, 26, 29.

Также в Иркутске идёт активное строительство детских садов. Иван Готовский уточнил, что для строительства детского сада на Байкальской уже определён подрядчик, сейчас процесс в стадии подписания договора. По детскому саду на улице Зимней определён подрядчик и подписан договор.

– Что касается детского сада № 36 по адресу Набережная, 4 – по нему запущена процедура аукциона, дата окончания приёма заявок – 30 июня, дата проведения аукциона – 7 июля, – уточнил заммэра.

Глава комитета по градостроительной политике также рассказал, что на стадии подписания договора находится процесс строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на бульваре Рябикова. Ещё один ФОК – по 20-му Советскому переулку – находится на стадии разработки проектно-сметной документации. Под другой ФОК такого же типа, но в Топкинском, пока не выделен земельный участок.

– С местом для ещё одного ФОКа совместно с депутатами определились – он будет между Университетским и Первомайским, – отметил Иван Готовский. – Я подписал обращение на минимущества с просьбой выделить там под него участок неразграниченных земель, чтобы туда вошла нормальная хоккейная коробка.