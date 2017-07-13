Социальные билеты становятся электронными

В правительстве области введён в работу программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте» (АСУОП). Об этом сообщил руководитель ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» Игорь Рыморенко на совещании под председательством министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова о продолжении внедрения электронного социального билета на территории Иркутской области.
– В рамках исполнения поручения губернатора Сергея Левченко приобретён аппаратно-программный комплекс. С 1 июля мы уже приступили к учёту поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные – Иркутске, Усолье, Ангарске. В это же время в систему вошли Киренск и Шелехов, – отметил Игорь Рыморенко. Он также подчеркнул, что «Информационно-технический центр Иркутской области» оплачивает все электронные билеты, которые реализуются в рамках проекта.
Участники совещания определили, что к 1 октября в регионе появится техническая готовность к введению льготного проезда для лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы и детей- инвалидов.
– Федеральным законодательством не предусмотрена мера социальной поддержки для сопровождающих лиц инвалидов по бесплатному проезду. Вопрос обсуждался с мэрами, которые принимали решение о том, что муниципальный транспорт будет возить такую категорию пассажиров бесплатно. И сегодня все перевозчики, работающие по единому социальному проездному билету, бесплатно перевозят сопровождающих лиц. Но по требованию прокуратуры у любого пассажира должен быть проездной документ. Поэтому было решено ввести для сопровождающих такую льготу – компенсацию определённого количества поездок при сопровождении инвалида. В настоящее время по этому вопросу подготовлены изменения в соответствующее постановление правительства региона, – подчеркнул Владимир Родионов.
Владимир Родионов отметил, что опрос граждан, пользующихся электронными социальными проездными билетами, показал, что новая форма расчёта за оказанную транспортную услугу весьма удобна, так как продажа электронного билета и пополнение его баланса занимает значительно меньше времени. А для бюджета обеспечивается жесткий учёт использования этих билетов, и как следствие – снижение необоснованных расходов.
– Результатом внедрения новой формы расчёта за оказание транспортных услуг льготным категориям граждан стала не только оптимизация процесса продажи билетов и учёта количества поездок гражданами, но и в конечном итоге повышение качества обслуживания населения, – подчеркнул министр.
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