Социальная справедливость

Законодательное собрание Иркутской области приняло в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 4 закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения», внесенный председателем областного парламента Сергеем Соколом.

«Люди обращались с просьбой помочь, восстановить их права и социальную справедливость. Поэтому такая законодательная инициатива была мною подготовлена и внесена», – отметил автор законопроекта Сергей Сокол.

Как пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, в настоящее время право на такую льготу имеют только инвалиды первой группы. В то же время инвалиды второй и третьей групп, имеющие ограничение к трудовой деятельности III степени, такой мерой поддержки воспользоваться не могут. По предварительным данным, право на выплату по новому закону получат 1,6 тыс. человек. По словам Александра Гаськова, точная численность сейчас устанавливается во взаимодействии с бюро медико-социальной экспертизы.

Сергей Сокол также рассказал, что депутаты активно включилось в работу по выполнению поручений президента страны, озвученных в послании Федеральному собранию. «Мы вышли с законодательной инициативой о продлении действия регионального материнского капитала до конца 2026 года. И эта работа сейчас ведется в парламенте. Думаю, что на ближайших сессиях мы рассмотрим законопроект», – рассказал спикер ЗС.

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