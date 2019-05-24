Социальная принципиальность

Принципиальная позиция депутатского корпуса – не допустить экономии бюджетных средств на вопросах социальной сферы, важных для жителей Иркутской области. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Сергей Сокол по итогам обсуждения законопроекта об изменениях в областной бюджет.

– Мы выполняем обещания, данные жителям во время рабочих поездок по области, и внесли соответствующие корректировки в бюджет. Мы делали и будем делать всё зависящее от нас для того, чтобы расширять список соцобъектов и увеличивать финансирование капитальных ремонтов школ, больниц, детских садов, учреждений культуры, социальных выплат, благоустройства территорий, ремонта дорог и других важных вопросов, – подчеркнул Сергей Сокол.

Так, в бюджет были внесены поправки, касающиеся отдельных территорий. Об этих объектах говорили люди на встречах с депутатами. В Усть-Илимске, к примеру, отремонтируют Дом культуры имени Наймушина, школу искусств, центральную библиотеку, продолжится ремонт экспериментального лицея, будут выделены деньги на реконструкцию инженерных сетей второй поликлиники. Усолье-Сибирское в следующем году отпразднует юбилей, и к этому событию в городе отремонтируют три детских сада, музыкальную школу, гимназию.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова рассказала, что серьёзная работа при подготовке законопроекта была проведена по субвенции на образование для муниципальных образований. В частности, дополнительные средства должны пойти на дифференциацию заработной платы, которая во многих муниципальных образованиях не была проведена. Председатель комитета также подчеркнула, что средств на заработную плату педагогам даже с учётом сегодняшней корректировки не хватает до конца года, поэтому депутаты будут настаивать на очередном внесении изменений в областной бюджет в сентябре текущего года, чтобы полностью обеспечить данную статью расходов финансированием.

В рамках корректировки доходы областного бюджета увеличены почти на 20 млрд рублей и составляют 162,2 млрд рублей. Расходы выросли на 28 млрд рублей, их общий объём в текущем году установлен на уровне 175,2 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на повышение субвенции на образование, в частности, на повышение учебных расходов на каждого ученика, на котором настаивали депутаты Законодательного собрания. Выделены средства на дифференциацию заработной платы работников государственных бюджетных учреждений, на снижение дефицита государственной программы гарантий оказания медицинских услуг, на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, на сбалансированность местных бюджетов дополнительно направят 2,3 млрд рублей.

В окончательном чтении на сессии Законодательного собрания Иркутской области приняты изменения в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области». Законопроектом, внесённым группой депутатов областного парламента, предусмотрена возможность предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования обязательств по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных школах. Авторы законодательной инициативы – спикер Законодательного собрания Сергей Сокол, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова и председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов. Как сообщила Ирина Синцова, сегодня в регионе более 19 тысяч детей с ОВЗ, но получали бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях только те, кто относился и к другим категориям – многодетным или малоимущим семьям. Новая мера поддержки коснётся 7719 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в окончательном чтении на сессии Законодательного собрания Иркутской области приняты изменения в два областных закона, направленные на увеличение размера дополнительных стипендий для студентов педагогических и медицинских вузов. Авторами законодательных инициатив также выступили Сергей Сокол, Александр Гаськов и Ирина Синцова. Напомним, законы, предусматривающие дополнительные стипендии студентам педагогических и медицинских специальностей и призванные способствовать решению проблемы нехватки кадров в территориях, были приняты по инициативе парламентариев. Но из этих выплат удерживается НДФЛ. Чтобы студенты получали на руки установленные суммы, и было принято решение предусмотреть дополнительные средства в бюджете области и довести сумму выплат на каждого с учётом НДФЛ.

– Это важное решение в рамках планомерной работы по преодолению проблемы нехватки педагогических и медицинских кадров в территориях региона. Мы продолжим работу в данном направлении. Уже сегодня в ходе обсуждения депутаты озвучивали предложения по установлению дополнительных стипендий и для студентов среднеспециальных учебных заведений педагогической и медицинской направленности, – отметил Александр Гаськов.

Более 100 млн рублей было предусмотрено в рамках корректировки по инициативе депутатов Законодательного собрания на оснащение дошкольных учреждений, в которых прошёл капитальный ремонт. В частности, финансирование получат детские сады в Усолье-Сибирском и Иркутском районе.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова напомнила, что аналогичный подход ранее был внедрён по настоянию депутатов в отношении школ, в которых прошёл капитальный ремонт. «Мы последовательно отстаиваем позицию, согласно которой после капитального ремонта, фактически полного обновления здания, образовательные учреждения должны получать новое оборудование. Только в этом случае удаётся действительно повысить качество услуг, предоставляемых жителям Иркутской области», – отметила парламентарий.

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