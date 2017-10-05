Социальная помощь для иркутян

Блок поправок в решения думы о социальной поддержке отдельных категорий граждан утверждён на заседании городского парламента. В том числе единовременные социальные выплаты продолжат предоставлять спортсменам Иркутска, добившимся значимых результатов, и их тренерам. Срок выплат продлён на 2018 и 2019 годы.

– Продление срока предоставления социальных выплат необходимо, так как этот вид поддержки показал себя как эффективная мера стимулирования достижения высоких результатов спортсменами Иркутска. Финансовое обеспечение предусмотрено в рамках программы «Здоровое поколение на 2013–2019 годы», – сообщила и.о. заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Наталия Тарабан.

Кроме того, решением думы расширен перечень граждан, имеющих право на получение бесплатного питания в образовательных организациях. Согласно корректировкам, право на бесплатное питание получили многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей, не достигших 18 лет, включая пасынков и падчериц. Также этим правом теперь пользуются дети из малоимущих семей, имеющих в своём составе не только родных, но и усыновлённых, удочерённых, принятых под опеку (попечительство), приёмных детей.

Ещё одна дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан утверждена думой Иркутска на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Студенты и молодые учёные, достигшие успехов в научной деятельности, будут удостоены разовой именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства. Возраст стипендиатов не должен превышать 35 лет.

– Десять стипендий в размере 20 тысяч рублей предусмотрены для студентов очных форм образования государственных вузов Иркутска, ещё десять выплат в размере 25 тысяч рублей – для аспирантов образовательных и научных организаций. Пять стипендий по 30 тысяч рублей планируется выдать кандидатам и докторам наук, – сообщила и.о. заместителя мэра – председателя комитета экономики Юлия Станевич.