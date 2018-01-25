Сопротивление холодам

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов провёл селекторное совещание, на котором было рассмотрено прохождение на территории региона отопительного периода в условиях аномально низкого температурного режима и качество содержания автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в населённых пунктах Приангарья.

Решением оперативного штаба по прохождению отопительного периода в Иркутской области с 19 по 26 января было организовано круглосуточное дежурство сотрудников министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, ответственных работников муниципалитетов. На предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, назначены ответственные дежурные, усилены аварийные бригады для ликвидации возможных инцидентов. Об этом доложил заместитель министра жилищной политики Евгений Ветров. Он подчеркнул, что накануне похолодания и с наступлением особо низких температур под пристальный контроль взяты запасы топлива и его доставка к теплоисточникам.

– С началом низких температур на территории области зафиксировано 24 технологических нарушения. В основном они относятся к отказам на электрических сетях и промерзаниям трубопроводов. Почти все устранены в нормативное время, – сообщил Евгений Ветров.

С наступлением холодов на электрических сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» произошло 13 аварийных отключений в Иркутском, Ангарском, Усольском, Черемховском, Зиминском, Тулунском, Жигаловском и Ольхонском районах.

При возникновении нестандартных ситуаций следует принимать нестандартные меры, а не разводить руками, демонстрируя собственное бессилие.

Наиболее серьёзные ситуации сложились в Усолье-Сибирском, где на линии 35 кВ произошел обрыв грозозащитного троса, повредивший траверсы опоры, и в Ольхонском районе, где на линии 35 кВ аварии случились сразу в трёх местах. Но, как сообщил генеральный директор предприятия Александр Афиногенов, аварийные бригады приложили все силы для устранения неисправностей. По его словам, большая часть аварийных ситуаций вызвана резким ростом нагрузки в связи с аномально низкими температурами и использованием населением дополнительных обогревательных электроприборов.

О работе предприятий в условиях аномально низких температур также доложили заместитель главного инженера ПАО «Иркутскэнерго» Андрей Корнеев, главный инженер ООО ИЭСК Юрий Терских, глава Вихоревки Николай Дружинин и исполняющий обязанности главы администрации Байкальска Иван Гончаров.

Дмитрий Чернышов отметил, что период критически низких температур в городах Байкальске и Вихоревке проходит, в основном, нормально, что стало возможным в результате пристального внимания правительства области к подготовке этих населённых пунктов к зиме.

– По прогнозу метеорологов, холода в Иркутской области продлятся до 28–29 января. Поэтому мы продлим на три дня круглосуточное дежурство сотрудников министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, ответственных работников муниципалитетов и всех предприятий сферы ЖКХ – до 29 января, – подвёл итоги обсуждения первого вопроса Дмитрий Чернышов.

Основным докладчиком по вопросу содержания автомобильных дорог на территории муниципальных образований Иркутской области выступил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Виталий Ступин. Он сообщил, что с 1 декабря 2017 года по 17 января 2018 года в регионе произошло 178 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог: 13 человек погибли, 112 – получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего происшествий было зарегистрировано на территории Ангарского городского округа, Черемховского, Усть-Илимского и ряда других районов. Неблагоприятной названа дорожная обстановка, которая складывается в Братске, Иркутске, Боханском, Чунском, Иркутском и некоторых других районах области.

Сотрудники ГИБДД области выявили более 350 недостатков, связанных с содержанием улично-дорожной сети в зимний период.

Особым образом на совещании было отмечено, что, несмотря на нормативы в потребности дорожной техники для содержания автодорог, некоторые муниципалитеты допустили снижение спецмашин для поддержания трасс в рабочем состоянии.

Например, Братску необходимо наличие 76 комбинированных дорожных машин для очистки от снега и распределения противогололёдных материалов (КДМ), а также 19 автогрейдеров. Фактически в Братске эти работы осуществляют 10 КДМ и 5 автогрейдеров. В Ангарске в наличии 4 КДМ и 7 автогрейдеров, а должно быть 28 и 8 соответственно.

Неплохо обстоит дело с обеспеченностью спецмашинами в Иркутске, но организацию работ, особенно по очистке межквартальных проездов, похвалить нельзя.

Дмитрий Чернышов, подводя итоги рассмотрения вопроса и оценивая доклады некоторых руководителей муниципалитетов, сделал достаточно жёсткий вывод.

– Бездействие отдельных представителей муниципальных властей не выдерживает никакой критики! – подчеркнул заместитель губернатора.

Дмитрий Чернышов обратил внимание присутствующих на замечание заместителя областного прокурора Андрея Некрасова, который сказал, что при возникновении нестандартных ситуаций следует принимать нестандартные меры, а не разводить руками, демонстрируя собственное бессилие.

– Аномально низкие температуры – это явно нестандартные ситуации. И меры, которые принимает власть, чтобы обеспечить жизненные процессы в регионе, должны им полностью отвечать, – заявил Дмитрий Чернышов.

Заместитель губернатора поставил задачу до 1 февраля полностью привести автомобильные дороги и межквартальные проезды в порядок, после чего итоги проделанной работы будут подведены на очередном селекторном совещании.

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