В Иркутской области введён особый противопожарный режим.

Жечь траву запрещено и очень опасно. Каждую весну сотрудники МЧС проводят разъяснительные беседы с жителями Иркутской области, многие из которых считают, что поджигать весной прошлогоднюю траву полезно. Как правило, такие палы травы приводят к серьёзным пожарам.

Жители Иркутской области в этом году могут поучаствовать в предотвращении лесных пожаров. Для этого ГУ МЧС по Иркутской области запускает пилотный проект «Сообщи о поджоге – предотврати беду!».

В рамках проекта будет работать телефонная линия, на которую жители региона смогут отправлять информационные сообщения о нарушениях правил особого противопожарного режима. Пока номер телефона неизвестен, но бдительные жители региона всегда могут позвонить на телефон доверия МЧС: 8 (3952) 39-99-99.

Поступающие сообщения будут анализироваться и передаваться для отработки в соответствующие дежурные службы – единые дежурно-диспетчерские службы, центральные пункты пожарной связи, пункты связи пожарных частей.

Кстати, правительство Иркутской области ввело с 8 часов 15 апреля до 8 часов 15 июня 2018 года особый противопожарный режим. Он не затрагивает территории Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского муниципальных районов, где особый противопожарный режим будет установлен с 15 мая 2018 года. Такая мера позволит обеспечить безопасность жизнедеятельности населения в период высокой пожарной опасности, считают власти.

В условиях действия особого противопожарного режима на территории Иркутской области устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя:

запрет на посещение гражданами лесов при наступлении третьего класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды;

запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и других территориях;

запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления пищи в помещениях зданий для проживания;

наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении первого, второго класса пожарной опасности ёмкости с водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопущению и распространению лесных пожаров;

разработку планов тушения пожаров, предусматривающих решения по обеспечению безопасности людей, организациями, осуществляющими лесозаготовительную деятельность;

введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах;

создание по периметру населённых пунктов, объектов муниципальной собственности, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, двойных защитных противопожарных минерализованных полос;

отключения электроэнергии в муниципальных образованиях в период усиления ветра.

На период особого противопожарного режима предусмотрено функционирование постоянно действующих оперативных штабов для рассмотрения вопросов оперативной обстановки с пожарами в ежесуточном режиме, а также обеспечения готовности объектов, спланированных под пункты временного размещения людей, готовности техники для эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

К профилактической работе и патрулированию будут привлечены представители общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцы, осуществляющие деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, студенты, школьники, жители населённых пунктов.

Информирование населения о действии на территории особого противопожарного режима, требованиях пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с прохождением пожароопасного сезона с использованием всех систем оповещения, будут осуществляться ежедневно.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ