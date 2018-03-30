Сомнительное лидерство

Иркутская область, по данным Росстата, заняла лидирующие строчки среди сибирских регионов по уровню чиновничьих зарплат.

В 2017 году региональные чиновники в среднем получали 52,8 тысячи рублей. На втором месте – Томская область, где жалование для госслужащих составляет около 56,4 тысячи рублей. Лидер по этому показателю в Сибири – Тыва, где средняя зарплата чиновников составляет 57 тысяч рублей.

Также Иркутская область находится на втором месте по зарплате чиновников территориальных подразделений федеральных органов власти, которые в среднем в прошлом году получали 50,8 тысячи рублей. Работники органов местного самоуправления получают в среднем 47,1 тысячи рублей. По этому показателю регион занимает первое место в СФО.

Между тем, напомним, по данным регионального Минэконома, средняя зарплата в Иркутской области составила в 2017 году 37,6 тысячи рублей. При этом реальные доходы населения не растут, уровень жизни отстаёт от экономики. По уровню реальных доходов Иркутская область заняла только восьмое место в СФО, 67 – в России.

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