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Солдатик подорвал военную часть самодельной бомбой. Наказали...
Людмила Фалилеева   
21 Мая 2019 г.
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Иркутский гарнизонный военный суд отправил на пять лет в колонию общего режима военнослужащего одной из местных воинских частей за взрыв самодельной бомбы на пороге штаба.

Солдатик подорвал военную часть самодельной бомбой. Наказали...

Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального военного округа, он признан виновным в незаконном ношении взрывных устройств, умышленном взрыве имущества из хулиганских побуждений, хулиганстве с применением взрывных устройств и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Инцидент с взрывом случился 25 мая 2018 года. В результате помощнику дежурного по части был причинен вред здоровью средней тяжести, а воинской части – материальный ущерб на общую сумму более 2 млн рублей.

По инф. Телеинформа

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