Сняли гриф «секретно»

В Иркутской области рассекречено 7,5 тысячи советских документов – бумаги Иркутского обкома КПСС, Усть-Ордынского окружкома КПСС, 13 горкомов КПСС, 11 парткомов с правами райкомов. Все они были изданы с 1943 по 1986 год.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на зампреда межведомственной экспертной комиссии по государственной тайне при губернаторе Иркутской области, руководителя архивного агентства Иркутской области Сергея Овчинникова, рассекречиванием советских документов специалисты занимаются с 1997 года.

По законодательству документы с грифом «секретно» хранятся 30 лет, после чего их рассматривает межведомственная экспертная комиссия по государственной тайне. Она принимает решение о продлении специального хранения либо рассекречивании. Заседания проходят один раз в год.

Сергей Овчинников уточнил, что в Государственном архиве новейшей истории Иркутской области, где хранятся партийные документы, нет секретных дел, но есть отдельные документы с грифом «секретно». Чтобы выявить их, сотрудники просматривают дела в ручном режиме. С 1997 года они изучили 43 тысячи дел, было рассекречено 430 тысяч отдельных документов. Завершить эту работу планируется в 2022 году, когда истечёт 30-летний срок хранения бумаг Советского Союза.

Ознакомиться с рассекреченными документами все желающие могут в читальном зале Государственного архива новейшей истории Иркутской области.

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