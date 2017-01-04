В Иркутской области реализован проект Пенсионного фонда России по выдаче страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в режиме реального времени. Если раньше «зелёную карточку» выдавали в течение пяти дней, и для её получения нужно было дважды посещать клиентскую службу ПФР, то теперь гражданину достаточно разово обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или работы, предъявить необходимые документы для регистрации в системе, и ему моментально будет присвоен уникальный СНИЛС.
Гражданину необходимо лишь предъявить паспорт, заполнить анкету и сразу получить свой номер. Если речь идёт о получении СНИЛС несовершеннолетним, то необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребёнка.
Жители Иркутского района первыми воспользовались новыми возможностями, которые предоставляет Пенсионный фонд гражданам. Все обратившиеся за документом в территориальный орган ПФР в конце прошлого года получили свои СНИЛСы в течение десяти минут. В настоящее время услуга доступна на территории всей области. Гражданин, обратившийся за СНИЛСом в любую клиентскую службу Пенсионного фонда, получит документ сразу же во время приема у специалиста.
Напоминаем, что СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счёта, содержащийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования. СНИЛС необходим для упорядочивания индивидуальных сведений о работнике и о средствах, которые перечисляет работодатель на индивидуальный пенсионный счёт работника в счёт будущей пенсии. Страховой номер индивидуального лицевого счёта является уникальным, на индивидуальный счёт заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей жизни гражданина. Впоследствии эти данные учитываются при расчете пенсии. Помимо того что СНИЛС нужен для формирования пенсии, он необходим для получения льгот и государственных услуг в электронном виде, сокращения количества документов при получении различных услуг и т.д.
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