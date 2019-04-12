Снести, чтобы поставить

В Иркутске уже не первый год разворачивается драма: городские власти сносят ларьки, а их владельцы правдами и неправдами отстаивают свой бизнес. Люди теряют не просто работу, но своё дело, источник дохода, часто единственный. В борьбе за красоту города местные власти не щадят никого. Цель, конечно, благая, но где гарантия, что цена порядка оправдана? Да и к порядку ли ведёт эта война?

Массовый снос павильонов начался в Иркутске несколько лет назад. Местная администрация решила очистить город от лишних киосков. Действительно, оставшиеся ещё с 90-х годов металлические палатки вовсе не украшали город, требовалась какая-то общая концепция. При этом все последние годы законодательство штормило: то проводились аукционы, то отменялись, то старая схема размещения НТО считалась достаточным основанием для доказательств прав на землю, то нет. Между тем владельцы иркутских киосков регулярно получают от властей уведомления с вежливым, но настойчивым предложением убраться вместе со своими киосками восвояси.

Не читайте российских газет

Сейчас дело дошло до газетных ларьков. Редакция газеты «Мои года» не могла стоять в стороне и решила разобраться в вопросе. Оказалось, что уже в ближайшее время власти хотят снести 35 киосков с прессой. Уведомления о необходимости демонтажа павильонов получили четыре компании, занимающиеся торговлей печатной продукцией: ООО «Агентство «Сегодня-Пресс-Байкал», ООО «Хорошая компания», ООО «ОМИ-Пресса и ООО «Пресс-Медиа».

Владельцы павильонов пытаются бороться в суде, пишут письма властям, собирают подписи издателей.

Торговые павильоны с прессой стоят на своих местах ещё с 2002 года, когда администрация города провела аукцион нестационарных торговых объектов на заключение договоров аренды. Эти договоры никто не продлил после их окончания, ларёчникам разрешили остаться на своих местах, исправно при этом беря с них арендную плату и следя за уплатой ими налогов. Потом в 2011 году все павильоны были внесены в схему размещения нестационарных торговых объектов (схему НТО). Считалось, что этого вполне достаточно. Раз киоск есть на официальной схеме, то и договор не нужен.

Но пару лет назад началась массовая чистка. Уведомления о необходимости демонтажа начали получать ларёчники по всему городу. Одной лишь схемы вдруг стало недостаточно – с предпринимателей требовали договоры аренды земли. Которые, конечно, уже много лет не заключались.

Вот как нам пояснили в городской администрации позицию властей: «Реализация права на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не может осуществляться лишь на основании схемы размещения НТО. Схема размещения нестационарных торговых объектов не содержит информации о конкретных нестационарных торговых объектах или субъектах хозяйственной деятельности и не закрепляет права конкретных субъектов на места, указанные в этой схеме».

Попавшие в опалу ларёчники обращались в суд и к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Юристам удавалось отстоять их права, некоторые дела даже дошли до Верховного суда РФ.

Однако всё круто изменилось в октябре прошлого года, когда городские власти приняли постановление, которое диктует новые правила: теперь владельцы киосков обязаны принять участие в торгах за право на заключение договора размещения НТО, заключить с администрацией договор и только потом размещать свои павильоны на иркутской земле.

Действительно, такие торги были организованы в декабре прошлого года. Однако антимонопольная служба признала их незаконными и аннулировала. И вот почему. Владельцы киосков обратились в ФАС с вопросом: как городские власти могут объявлять торги на участки, которые уже заняты киосками, владельцы которых исправно платят арендную плату и налоги? ФАС согласилась – никак.

Тогда городские власти решили всё равно снести павильоны, чтобы уже потом организовать законные торги. И предложить владельцам этих же киосков в них поучаствовать. Однако смогут ли они в них победить? Не появятся ли вдруг неожиданные конкуренты, которые предложат более выгодную для властей цену?

Никаких компромиссов

Владельцы киосков обратились к мэру с просьбой посодействовать в сохранении их бизнеса. «Газеты и журналы покупают, как правило, пожилые люди или мамы с маленькими детьми, находящиеся в декретном отпуске, домохозяйки. Это, как правило, самые незащищённые слои населения», – писали они в своём обращении. Кроме того, предприниматели уверены, что со сносом их палаток в городе станет слишком мало газетных киосков, а это «ущемляет конституционные права граждан на получение информации».

Однако в городской администрации считают, что киосков с прессой в Иркутске вполне достаточно. «В действующей схеме предусмотрено 269 мест по реализации печатной продукции. Из них сейчас занято киосками по реализации периодических печатных изданий – 139. Остальные либо демонтировали свои киоски, либо изменили вид реализуемой продукции. В связи с этим 84 места планируется исключить из схемы. При этом норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции, утверждённый приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 сентября 2016 года № 33-спр, составляет 1,3 объекта на 10 000 человек, в связи с чем общее количество имеющихся нестационарных торговых объектов по реализации прессы на территории города Иркутска превышает установленную норму», – сообщили в мэрии.

Предприниматели выступили с предложением заключить с ними бессрочные договоры аренды. По их словам, такая практика распространена в некоторых российских городах: там власти, учитывая социальную значимость киосков с прессой, соглашаются выделить для них земли в бессрочное пользование. Однако ответ администрации Иркутска категоричен: это не предусмотрено ни федеральным, ни региональным законодательством.

К слову, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области предложил местным властям ввести переходный период. Такая практика существует в некоторых городах: с предпринимателями заключают договоры на несколько лет, позволяя подготовиться к торгам. Однако в Иркутске решили не делать и это.

Правозащитники разводят руками: если раньше закон был на стороне бизнеса, то сегодня владельцам ларьков уже не могут помочь даже самые опытные юристы. Судебная практика складывается для них далеко не самым благоприятным образом. Похоже, что местные власти решили снести старый мир и построить на руинах новый – чистый и справедливый.

И, видимо, безграмотный, коим управлять, конечно же, гораздо проще!

Впрочем, у иркутских властей ещё есть возможность решить всё мирным путём: предприниматели предлагают создать инициативную группу из представителей бизнеса и власти, чтобы совместно найти оптимальные пути решения проблемы, открыто встретиться и обсудить варианты компромиссных решений. Надеемся, что разум всё же победит.

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