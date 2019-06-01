Безопасное дорожное движение в Иркутске: ожидание и реальность

Эффективность организации безопасного дорожного движения и пешеходной инфраструктуры в Иркутске оценили депутат Государственной Думы РФ, координатор проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» Сергей Тен и председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв. В осмотре проблемных точек также приняли участие депутат думы Иркутска, председатель Общественного совета «Безопасные дороги» Алексей Савельев и председатель ТОС «Синегорье» Алла Асташова.

Рабочая группа оценила ситуацию по трём адресам. На бульваре Рябикова, 27 находятся остановка общественного транспорта, магазин, пиццерия. Здесь образовалась «слепая зона»: автомобилисты не замечают пешеходов. Между тем с этой остановки родители ведут детей в детсад, а подростки идут в школу № 5.

– Очень много учащихся, детей, родителей ходит здесь и в школу № 5, и в детские сады. Им приходится пересекать эту дорогу. Все иркутяне прекрасно знают о пробках на Синюшиной горе, поэтому эта дорога утром и вечером используется как объездная, – отметила Алла Асташова.

Решением проблемы может стать светофор.

На бульваре Рябикова, 47а нет парковочного кармана для автомобилей. На пешеходном переходе сделаны искусственные неровности, но сама «зебра» плохо видна. Нужен светофор и площадка для пешеходов.

В ходе опроса в рамках акции «Дорога к школе» большое число респондентов отметили, что отсутствие пешеходного перехода на перекрёстке ул. Муравьёва и Ленинградской создаёт опасность для учащихся гимназии № 3.

– В 2018 году мы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» пешеходный переход в программу включили, но получили переход не на перекрёстке, где ходят дети, а в стороне с привязкой к остановочному пункту. И, как факт, мы сегодня наблюдаем массовые нарушения ПДД с переходом проезжей части в неположенном месте, – отметил депутат думы Иркутска, Алексей Савельев.

Он также заметил, что жители сами предлагали варианты, как сделать дорогу к учебным заведениям более безопасной.

– Выявленные недочёты взяты на контроль. Обсудим их на комиссии по безопасности дорожного движения и на комиссии думы по транспортным вопросам. Направлю соответствующие обращения в комитет городского обустройства администрации Иркутска, – подчеркнул Евгений Стекачёв.

Благодаря активной работе председателя ТОС «Синегорье» Аллы Асташовой в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут сделаны участки дороги на ул. Сергеева от остановки общественного транспорта до остановки Жиркомбинат и от ул. Аргунова до моста через реку Каю по объездной дороге микрорайона Первомайского.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ