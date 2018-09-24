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Сквер с памятником ветеранам-десантникам открыли в Иркутске

По инф. Телеинформа   
24 Сентября 2018 г.
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jilye dlya veteranov

В центре Иркутска 22 сентября открыли сквер с памятником ветеранам-десантникам.

Мемориал ветеранам-десантникам открыт на пересечении бульвара Гагарина и улицы Чкалова. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, монумент высотой 2,2 метра выполнен из бронзы, представляет собой собирательный образ воина-десантника и имеет черты генерала армии, Героя Советского Союза, командующего ВДВ Василия Маргелова. На прилегающей к памятнику территории проведено благоустройство, установлены лавочки. Участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятнику и высадили ели в сквере.

– В Иркутске появилось еще одно знаковое место – монумент и сквер, посвященные памяти ветеранов-десантников. Многие наши земляки служили и служат в рядах ВДВ. Некоторым довелось выполнять боевые задачи на передовых рубежах, в «горячих» точках. Ваша верность воинскому долгу и кодексу чести заслуживает огромного признания и уважения. Когда появилась идея создания памятника, мы, не задумываясь, поддержали эту инициативу, – подчеркнул в приветственном слове мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Убежден, что такие знаковые точки – не только дань памяти, но и наш общий вклад в патриотическое воспитание молодежи.

По инф. Телеинформа

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